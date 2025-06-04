Отключение воды в Виннице станет кратковременным, но важным шагом по поддержанию инфраструктуры города в надлежащем состоянии.

Отключение воды в Виннице пройдет 5 июня, сообщает Politeka.

Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Винницаоблводоканал". Причиной ограничений является плановый ремонт городского водопровода, необходимый для поддержания должного уровня качества услуг.

По сообщению "Винницаоблводоканал", водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 23:30 по адресам: ул. Скалецкого, 15 и 23, ул. М. Кошки, 12 (котельная), 57 и 59, а также ул. Литвиненко, 48. Работники предприятия призывают жителей этих районов заблаговременно позаботиться о запасе воды во избежание неудобств при отключении.

Такие ремонтные работы необходимы для стабильной работы системы водоснабжения и призваны обеспечить качественную и бесперебойную подачу воды в будущем. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и благодарит винничан за понимание и сотрудничество.

Итак, отключение воды в Виннице 5 июня станет кратковременным, но важным шагом для поддержки инфраструктуры города в надлежащем состоянии. Жители призывают внимательно следить за официальными сообщениями и заранее обеспечить необходимый запас.