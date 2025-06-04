Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні з усіма деталями.

Прогноз погоди в Україні на 5–7 червня обіцяє переважно теплу і сонячну атмосферу з мінімальними опадами, повідомляє Politeka.

У Харкові четвер 5.06 пройде під ясним небом, температура вдень сягатиме +27°С, без опадів, а народні прикмети нагадують, що 5 червня традиційно вважався останнім днем для посіву огірків. У п’ятницю у місті очікується похмура погода з короткими проясненнями, вдень до +31°С, без істотних опадів. Субота принесе знову ясне небо та спекотну температуру до +34°С.

У Києві 5 червня буде ясний ранок, але згодом небо затягнеться хмарами, без дощів, температура вдень до +27°С. Наступного дня очікуються похмурі умови з можливим сильним дощем та грозою ввечері.

Субота пройде з мінливою хмарністю та місцями опадами. Львів на вихідних матиме змінну хмарність із короткочасними дощами в п’ятницю та суботу, а Одеса порадує переважно сонячною погодою з невеликим похолоданням у другій половині тижня.

Загалом прогноз погоди в Україні на найближчі дні передбачає стабільно теплу температуру, можливі короткочасні дощі здебільшого в західних та центральних регіонах, тоді як на сході і півдні більшість часу буде сухо і сонячно.

Народні прикмети радять звернути увагу на природні ознаки, які й надалі допомагають передбачати врожай та погодні зміни.

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