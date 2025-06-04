Синоптики уже обнародовали прогноз погоды на Украине со всеми деталями.

Прогноз погоды в Украине на 5-7 июня обещает преимущественно теплую и солнечную атмосферу с минимальными осадками, сообщает Politeka.

В Харькове четверг 5.06 пройдет под ясным небом, температура днем ​​будет достигать +27°С, без осадков, а народные приметы напоминают, что 5 июня традиционно считался последним днем ​​для посева огурцов. принесет снова ясное небо и жаркую температуру до +34°С.

В Киеве 5 июня будет ясное утро, но впоследствии небо затянется облаками, без дождей, температура днем ​​до +27°С. На следующий день ожидается пасмурная обстановка с возможным сильным дождем и грозой вечером.

Суббота пройдет с переменной облачностью и осадками. Львов на выходных переменная облачность с кратковременными дождями в пятницу и субботу, а Одесса порадует преимущественно солнечной погодой с небольшим похолоданием во второй половине недели.

В общем, прогноз погоды в Украине на ближайшие дни предусматривает стабильно теплую температуру, возможны кратковременные дожди в основном в западных и центральных регионах, тогда как на востоке и юге большинство времени будет сухо и солнечно.

Народные приметы советуют обратить внимание на природные признаки, которые и дальше помогают предусматривать урожай и погодные изменения.

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