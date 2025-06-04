Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли, чого чекати.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє теплі та здебільшого ясні ранки й дні без опадів, повідомляє Politeka.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, вологість — помірною, а температура повітря поступово зростатиме.

У четвер, 5 червня, з 04:28 до 20:38, день буде ясним. Температура: від +14°C вранці до +27°C вдень, без істотних коливань. Тиск триматиметься в межах 751–753 мм рт. ст., а вологість — від 26% до 68%. Вітер слабкий, 1,2–2,3 м/с. За народним календарем, це останній день, коли сіяли огірки. Казали: «Багато ґедзів – до щедрого урожаю».

У п’ятницю, 6 червня, день почнеться з +17°C і сягне +31°C. Незважаючи на похмурість неба, коротке прояснення можливе вдень. Тиск дещо знизиться (750–752 мм), вологість — від 29% до 62%. Вітер до 3,8 м/с. Опадів не очікується.

У суботу, 7 червня, прогнозують спеку: температура зранку +22°C, вдень — до +34°C. Небо буде ясним упродовж усього дня. Вологість знизиться до 28%, вітер — 2–3,7 м/с. За народними прикметами, цього дня слід спостерігати за горобиною: багато цвіту — до врожаю хліба.

Прогноз погоди у Харкові свідчить: на вихідних варто мати при собі воду, капелюхи та сонцезахисні засоби.

Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці в обідні години та подбати про достатнє зволоження організму.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна знайти прихисток.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати тимчасовий будинок.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.