Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и рассказали, чего ждать.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни обещает теплые и в основном ясные утро и без осадков, сообщает Politeka.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным, влажность умеренной, а температура воздуха будет постепенно расти.

В четверг, 5 июня , с 04:28 до 20:38, день будет ясным. Температура: от +14°C утром до +27°C днем ​​без существенных колебаний. Давление будет держаться в пределах 751-753 мм рт. ст., а влажность – от 26% до 68%. Ветер слабый, 1,2-2,3 м/с. По народному календарю это последний день, когда сеяли огурцы. Говорили: «Многие слепни до щедрого урожая».

В пятницу, 6 июня , день начнется с +17°C и достигнет +31°C. Несмотря на пасмурность неба, короткое прояснение возможно днем. Давление несколько снизится (750–752 мм), влажность от 29% до 62%. Ветер до 3,8 м/с. Осадков не ожидается.

В субботу, 7 июня , прогнозируют жару: температура утром +22°C, днем ​​- до +34°C. Небо будет ясным на протяжении всего дня. Влажность снизится до 28%, ветер - 2-3,7 м/с. По народным приметам, в этот день следует наблюдать за рябиной: много цветов до урожая хлеба.

Прогноз погоды в Харькове свидетельствует: в выходные следует иметь при себе воду, шляпы и солнцезащитные средства.

Синоптики советуют избегать длительного пребывания на солнце в обеденные часы и позаботиться о достаточном увлажнении организма.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.