Подорожчання фруктів в Харкові пояснюється сезонними факторами, змінами логістичних витрат і зниженням пропозиції на фоні зростаючого попиту.

Подорожчання фруктів в Харкові спостерігається вже другий місяць поспіль, повідомляє Politeka.

Станом на 4 червня середня вартість апельсинів становить 76,00 грн за кілограм, що на 3,60 більше, ніж місяць тому. Вартість “преміум”-апельсинів сягнула 86,80 за кг — зростання склало 7,50 гривень з початку травня.

У місцевій харківській мережі супермаркетів "Рост" апельсини продаються по 69,90 грн/кг, що дещо нижче за середню ціну, однак вище, ніж у "Auchan" (62,90), але значно дешевше, ніж у "Megamarket", де ціна сягає 89,10.

Яблука також суттєво подорожчали. Наприклад, сорт “українське” зріс у вартості з 48,47 грн до 85,20 за кілограм — приріст склав рекордні 41,80 гривню.

У харківському супермаркеті “Рост” яблука сорту “Декоста” та “Чорний принц” коштують по 85,90 грн/кг, що відповідає актуальним середнім ринковим розцінкам. Яблука “Айдаред” додали в ціні 32,60 — зараз середній цінник становить 89,90 за кг, і саме за таку вартість вони пропонуються у "Auchan".

Подорожчання фруктів в Харкові пояснюється сезонними факторами, змінами логістичних витрат і зниженням пропозиції на фоні зростаючого попиту. Очікується, що розцінки можуть стабілізуватись ближче до середини літа, коли на ринку з’явиться більше локальної продукції.

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