Подорожание фруктов в Харькове объясняется сезонными факторами, изменениями логистических затрат и снижением предложения на фоне растущего спроса.

Подорожание фруктов в Харькове наблюдается уже второй месяц подряд, сообщает Politeka.

По состоянию на 4 июня средняя стоимость апельсинов составляет 76,00 грн за килограмм, что на 3,60 больше месяца назад. Стоимость премиум-апельсинов достигла 86,80 за кг — рост составил 7,50 гривен с начала мая.

В местной харьковской сети супермаркетов "Рост" апельсины продаются по 69,90 грн/кг, что несколько ниже средней цены, однако выше, чем у Auchan (62,90), но значительно дешевле, чем у Megamarket, где цена достигает 89,10.

Яблоки также значительно подорожали. Например, сорт "украинское" вырос в стоимости с 48,47 грн до 85,20 за килограмм - прирост составил рекордные 41,80 гривны.

В харьковском супермаркете "Рост" яблоки сорта "Декоста" и "Черный принц" стоят по 85,90 грн/кг, что соответствует актуальным средним рыночным расценкам. Яблоки “Айдаред” прибавили в цене 32,60 – сейчас средний ценник составляет 89,90 за кг, и именно за такую ​​стоимость они предлагаются у Auchan.

Подорожание фруктов в Харькове объясняется сезонными факторами, изменениями логистических затрат и снижением предложения на фоне растущего спроса. Ожидается, что цены могут стабилизироваться ближе к середине лета, когда на рынке появится больше локальной продукции.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.