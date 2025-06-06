Подорожчання бензину в Сумській області станом на 3 червня 2025 року цікавить багатьох споживачів, повідомляє Politeka.

Середня вартість А-95 преміум становить 57,99 грн за літр, А-95 – 54,49, а А-92 – 52,49. Дизельне паливо також не зазнало змін і коштує в середньому 52,19 гривні за літр. Автомобільний газ демонструє невелике зниження розцінок — на 0,13 гривень, що складає мінус 0,355%, і тепер його середня вартість становить 35,14 грн за літр.

Розглядаючи вартість по окремих операторах, можна помітити певні відмінності. Так, компанія ОККО пропонує 95-ий за 57,99 грн, що відповідає середньому рівню по області, а 95-ий преміум – за 60,99 за літр.

У мережі BVS розцінки трохи вищі, зокрема бензин А-95 коштує 54,99, а А-92 – 53,99 гривні. Тим часом оператор Marshal пропонує А-95 за 51,99, що нижче за середню вартість по області. Найнижчі ціни на дизельне паливо зафіксовані у мережі БРСМ-Нафта – 49,49 гривень.

Подорожчання бензину в Сумській області наразі не має місця, однак стабільність цінників на паливо залежить від ряду факторів, зокрема коливань на світовому ринку нафти та внутрішніх економічних умов.

Водіям рекомендують слідкувати за оновленнями цін, адже в найближчому майбутньому можливі зміни через сезонний попит і логістичні витрати. Також важливо враховувати різницю цін між операторами, щоб вибирати найбільш вигідні пропозиції для заправки.

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