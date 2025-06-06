Подорожание бензина в Сумской области на 3 июня 2025 года интересует многих потребителей, сообщает Politeka.

Средняя стоимость А-95 премиум составляет 57,99 грн за литр, А-95 – 54,49, а А-92 – 52,49. Дизельное топливо также не претерпело изменений и стоит в среднем 52,19 гривны за литр. Автомобильный газ демонстрирует небольшое снижение расценок – на 0,13 гривен, что составляет минус 0,355%, и теперь его средняя стоимость составляет 35,14 грн за литр.

Рассматривая стоимость по отдельным операторам, можно заметить определенные отличия. Так, компания ОККО предлагает 95-й за 57,99 грн, что соответствует среднему уровню по области, а 95-й премиум – за 60,99 за литр.

В сети BVS расценки несколько выше, в том числе бензин А-95 стоит 54,99, а А-92 – 53,99 гривны. Между тем оператор Marshal предлагает А-95 за 51,99, что ниже средней стоимости по области. Самые низкие цены на дизельное топливо зафиксированы в сети БРСМ-Нефть – 49,49 грн.

Подорожание бензина в Сумской области пока нет, однако стабильность ценников на топливо зависит от ряда факторов, в частности колебаний на мировом рынке нефти и внутренних экономических условий.

Водителям рекомендуют следить за обновлениями цен, ведь в ближайшем будущем возможны изменения из-за сезонного спроса и логистических затрат. Также важно учитывать разницу цен между операторами, чтобы выбирать наиболее выгодные предложения для заправки.

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