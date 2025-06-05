Подорожчання молочних продуктів у Харківській області спостерігається на фоні стабільного попиту та коливань на ринку, що впливає на бюджет споживачів.

Подорожчання молочних продуктів у Харківській області спостерігається на початку червня, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу Мінфін, середня ціна кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл) на початок червня становить 61,49 грн. Вартість варіюється залежно від мережі: у Auchan – 53,90, у Megamarket – 66, у Metro – 56,06, у Novus – 69,99. У травні середня вартість була трохи нижчою – 62,32 гривні.

Також у місцевих магазинах мережі Рост ціни відрізняються: кефір 2,5% 840 г ТМ «Ферма» продається за 58,30 грн, маргарин «Щедро» 72% – 36,96, масло «Селянське» 73% (180 г) – 74,10, а сметана «President» 15% (180 г) коштує 32,99 гривні.

Інші молочні продукти також демонструють тенденцію до зростання розцінок. Зокрема, масло «Яготинське» 73% у середньому подорожчало на 5 гривень за місяць і наразі коштує 108,95. Сметана «Президент» 15% у середньому додала 0,50 грн, досягнувши 54,49 грн. Маргарин «Олком» вершковий 72,5% має середню вартість 35,20, що на 0,75 більше, ніж у травні.

Отже, подорожчання молочних продуктів у Харківській області спостерігається на фоні стабільного попиту та коливань на ринку, що впливає на бюджет споживачів. Рекомендується звертати увагу на ціни в різних торгових мережах для вигідних покупок.