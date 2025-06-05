Подорожание молочных продуктов в Харьковской области наблюдается на фоне стабильного спроса и колебаний рынка, что влияет на бюджет потребителей.

Подорожание молочных продуктов в Харьковской области наблюдается в начале июня, сообщает Politeka .

Согласно данным портала Минфин , средняя цена кефира «Крестьянский» 2,5% (950 мл) на начало июня составляет 61,49 грн. Стоимость варьируется в зависимости от сети: у Auchan – 53,90, у Megamarket – 66, у Metro – 56,06, у Novus – 69,99. В мае средняя стоимость была несколько ниже – 62,32 гривны.

Также в местных магазинах сети Рост цены отличаются: кефир 2,5% 840 г ТМ "Ферма" продается за 58,30 грн, маргарин "Щедро" 72% - 36,96, масло "Крестьянское" 73% (180 г) - 74,10, а сметана "9" гривны.

Другие молочные продукты также демонстрируют тенденцию роста расценок. В частности, масло «Яготинское» 73% в среднем подорожало на 5 гривен в месяц и сейчас стоит 108,95. Сметана «Президент» 15% в среднем прибавила 0,50 грн, достигнув 54,49 грн. Маргарин «Олком» сливочный 72,5% имеет среднюю стоимость 35,20, что на 0,75 больше чем в мае.

Следовательно, подорожание молочных продуктов в Харьковской области наблюдается на фоне стабильного спроса и колебаний рынка, что влияет на бюджет потребителей. Рекомендуется обращать внимание на цены в разных торговых сетях для выгодных покупок.