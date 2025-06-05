Подорожчання хліба у Полтавській області пов’язане з підвищенням вартості сировини та логістики, що відображається на кінцевій ціні для споживачів.

Подорожчання хліба у Полтавській області стало помітним на початку червня, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня вартість лавашу Кавказького (230 г) у мережі Auchan станом на 3 червня становить 33,20 грн, що на 8,30 більше, ніж на початку травня.

У травні розцінки коливались в межах близько 32,93 гривень. Аналогічна тенденція спостерігається у лавашу Персидського (230 г) — середня ціна за місяць зросла на 0,50 і наразі складає 35,03.

Щодо батону “Рум’янець” нарізного (450 г), то його середня вартість у травні піднялась на 1,20 грн і становить 27,90 (станом на початок червня у Metro). Пшеничний нарізний - у Novus наразі коштує 49,49 за 650 г, що на 6 гривень більше в порівнянні з початком травня, коли середня ціна була 43,65.

За даними мережі супермаркетів «Сільпо» у Полтавській області, розцінки також відображають зростання: подовий Альзас солодовий (100 г) продається по 8,28 грн, «Крафтяр» «Скандинавський» (100 г) — 7,71, а гречаний подовий хліб (100 г) — 10,71 гривень.

Подорожчання хліба у Полтавській області пов’язане з підвищенням вартості сировини та логістики, що відображається на кінцевій ціні для споживачів. Тенденція цінового зростання на хлібобулочні вироби залишається актуальною, тому жителям регіону варто очікувати можливих подальших змін у вартості базових продуктів харчування.

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