Подорожание хлеба в Полтавской области связано с повышением стоимости сырья и логистики, что отражается на конечной цене потребителей.

Подорожание хлеба в Полтавской области стало заметно в начале июня, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя стоимость лаваша Кавказского (230 г) в сети Auchan на 3 июня составляет 33,20 грн, что на 8,30 больше, чем в начале мая.

В мае расценки колебались около 32,93 гривен. Аналогичная тенденция наблюдается у лаваша Персидского (230 г) — средняя цена за месяц выросла на 0,50 и составляет 35,03.

Что касается батона "Румянец" нарезного (450 г), то его средняя стоимость в мае поднялась на 1,20 грн и составляет 27,90 (по состоянию на начало июня в Metro). Пшеничный нарезной – в Novus сейчас стоит 49,49 за 650 г, что на 6 гривен больше по сравнению с началом мая, когда средняя цена была 43,65.

По данным сети супермаркетов «Сильпо» в Полтавской области, расценки также отражают рост: подовый Альзас солодовый (100 г) продается по 8,28 грн, «Крафтяр» «Скандинавский» (100 г) – 7,71, а гречишный подовый хлеб (100 г) – 10,71 гривен.

Подорожание хлеба в Полтавской области связано с повышением стоимости сырья и логистики, что отражается на конечной цене потребителей. Тенденция ценового цен на хлебобулочные изделия остается актуальной, поэтому жителям региона следует ожидать возможных дальнейших изменений стоимости базовых продуктов питания.

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