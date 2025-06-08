Питання підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області залишається відкритим і потребує ретельного врегулювання.

Уряд готує рішення, що може призвести до підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України пропонує змінити рекомендації Кабінету Міністрів щодо тарифів на воду та водопостачання.

Проєкт постанови, опублікований для обговорення на сайті Федерації профспілок України, передбачає залишити тарифні ставки на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року, згідно з постановою № 502 від 29 квітня 2022 року.

Водночас пропонується відшкодовувати різницю між економічно обґрунтованими цінами та діючими за рахунок місцевих бюджетів. У пояснювальній записці вказується, що відсутність такої компенсації може призвести до підвищення вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення, що негативно вплине на споживачів.

Важливо зазначити, що рішення про встановлення цін належать лише Національній комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або органам місцевого самоврядування.

Мораторій діє лише для газу, теплової енергії та гарячої води, тоді як централізоване водопостачання та водовідведення не підпадають під цю заборону.

Отже, питання підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області залишається відкритим і потребує ретельного врегулювання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна знайти прихисток.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати тимчасовий будинок.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.