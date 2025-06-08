Вопрос повышения тарифов на воду в Днепропетровской области остается открытым и требует тщательного урегулирования.

Правительство готовит решение о том, что может привести к повышению тарифов на воду в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает изменить рекомендации Кабинета Министров по тарифам на воду и водоснабжение.

Проект постановления, опубликованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, предусматривает оставить тарифные ставки на уровне, установленном на 24 февраля 2022 года, согласно постановлению № 502 от 29 апреля 2022 года.

В то же время, предлагается возмещать разницу между экономически обоснованными ценами и действующими за счет местных бюджетов. В пояснительной записке указывается, что отсутствие такой компенсации может привести к повышению стоимости услуг централизованного водоснабжения и водоотвода, что окажет негативное влияние на потребителей.

Важно отметить, что решения об установлении цен принадлежат только Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или органам местного самоуправления.

Мораторий действует только для газа, тепловой энергии и горячей воды, тогда как централизованное водоснабжение и водоотвод не подпадают под этот запрет.

Следовательно, вопрос повышения тарифов на воду в Днепропетровской области остается открытым и требует тщательного урегулирования.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.