Тема підвищення тарифів на газ у Запоріжжі вже викликає занепокоєння серед мешканців, адже економічна ситуація залишається нестабільною.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі поки відкладається, і ціна за кубометр у червні залишилася стабільною, повідомляє Politeka.

Попри побоювання щодо підвищення тарифів на газ у Запоріжжі, вартість для більшості українців у червні не змінилася. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує понад 98% побутових споживачів, зберегла річний тариф на рівні 7,96 грн за кубометр.

Ця ціна буде чинною щонайменше до 30 квітня 2026 року. Інші постачальники пропонують річні розцінки від 7,79 до 9,99 грн, однак ціни на місячні контракти суттєво вищі — від 8,46 до 25 грн за кубометр.

Хоча річні ціни залишаються стабільними, у Меморандумі з МВФ йдеться про необхідність поступової лібералізації енергетичного ринку після завершення воєнного стану. Це передбачає можливе додаткове збільшення розцінок з урахуванням нової тарифної методології.

У документі також наголошується на потребі зовнішнього фінансування та прозорої бюджетної підтримки підприємств у секторі енергетики.

Поки що зміни відтерміновано, але питання збільшення розцінок може знову стати актуальним після завершення війни.

Тема підвищення тарифів на газ у Запоріжжі вже викликає занепокоєння серед мешканців, адже економічна ситуація залишається нестабільною.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна знайти прихисток.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати тимчасовий будинок.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.