Тема повышения тарифов на газ в Запорожье уже вызывает беспокойство среди жителей, ведь экономическая ситуация остается нестабильной.

Повышение тарифов на газ в Запорожье пока откладывается и цена за кубометр в июне осталась стабильной, сообщает Politeka.

Несмотря на опасения повышения тарифов на газ в Запорожье, стоимость для большинства украинцев в июне не изменилась. Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины», обслуживающая более 98% бытовых потребителей, сохранила годовой тариф на уровне 7,96 грн за кубометр.

Эта цена будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2026 года. Другие поставщики предлагают годовые расценки от 7,79 до 9,99 грн, однако цены на месячные контракты существенно выше – от 8,46 до 25 грн за кубометр.

Хотя годовые цены остаются стабильными, в Меморандуме с МВФ говорится о необходимости постепенной либерализации энергетического рынка после завершения военного положения. Это подразумевает возможное дополнительное увеличение расценок с учетом новой тарифной методологии.

В документе также отмечается потребность внешнего финансирования и прозрачной бюджетной поддержки предприятий в секторе энергетики.

Пока что изменения отсрочены, но вопрос увеличения расценок может снова стать актуальным после завершения войны.

Тема повышения тарифов на газ в Запорожье уже вызывает беспокойство среди жителей, ведь экономическая ситуация остается нестабильной.

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