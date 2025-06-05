Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало обурення мешканців села Буша, повідомляє Politeka.

Там з 1 лютого 2025 року встановлено рекордну ціну — майже 64 гривні за кубометр води. Це найвищий показник у Ямпільській громаді, тоді як у самому Ямполі куб води коштує трохи більше 30 гривень.

Місцеві жителі скаржаться, що нові ціни не мають обґрунтування, а документації з розрахунками їм не надали. Люди платять по 63,84 грн за куб, а ті, хто не має лічильника — 230 грн з людини. При цьому частина населення взагалі не платить або має “подвійні входи” до системи водопостачання, що тільки посилює проблему.

У комунальному підприємстві "Буша" пояснюють: ціна зростає через подорожчання електроенергії та зношеність мереж. Частину тарифу також становлять витрати на аварійні ремонти. Лише 169 із 321 споживача мають лічильники, решта — платять за нормами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, зокрема у селі Буша, вимагає прозорого обліку, капітального ремонту водогону та підтримки з боку громади й області. Одним із рішень може стати встановлення сонячних панелей на насосних станціях для зменшення енерговитрат.

Мешканці закликають владу забезпечити прозорість формування цін і враховувати реальний рівень доходів населення в сільських громадах

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