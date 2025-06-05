Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало возмущение жителей Буша, сообщает Politeka.

Там с 1 февраля 2025 года установлена ​​рекордная цена — почти 64 гривны за кубометр воды. Это самый высокий показатель в Ямпольской общине, тогда как в самом Ямполе куб воды стоит чуть больше 30 гривен.

Местные жители жалуются, что у новых цен нет обоснования, а документации с расчетами им не предоставлены. Люди платят по 63,84 грн за куб, а у тех, кто не имеет счетчика — 230 грн с человека. При этом часть населения вообще не платит или имеет двойные входы в систему водоснабжения, что только усугубляет проблему.

В коммунальном предприятии "Буша" объясняют: цена растет из-за удорожания электроэнергии и износа сетей. Часть тарифа также составляют расходы на аварийные ремонты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области, в частности, в селе Буша, требует прозрачного учета, капитального ремонта водопровода и поддержки со стороны общины и области Одним из решений может стать установка солнечных панелей на насосных станциях для уменьшения энергозатрат.

Жители призывают власти обеспечить прозрачность формирования цен и учитывать реальный уровень доходов населения в сельских общинах

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