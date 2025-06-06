Родинам із дітьми-студентами варто налаштовуватись на непростий фінансовий сезон через подорожчання вартості навчання в Україні.

Подорожчання вартості навчання у ВНЗ анонсувало Міністерство освіти і науки України, повідомляє Politeka.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що йдеться про суттєве подорожчання вартості навчання на низці популярних спеціальностей, на які щороку подаються тисячі вступників.

Він підтвердив, що ціна контракту зросте орієнтовно до 50 тисяч гривень на рік. Це значна різниця у порівнянні з минулим роком, коли середня плата складала приблизно 35–38 тисяч.

Посадовець пояснює це не лише інфляцією, а й гострою потребою у підвищенні зарплат викладачам, які досі працюють за доволі скромні гроші.

Особливо сильно подорожчання вартості навчання торкнеться таких спеціальностей як право, економіка, менеджмент, туризм та журналістика. У 2025 році на них діятиме нова модель. Розцінки для контрактників прирівняють до реальних витрат держави на підготовку бюджетника.

Тобто університети вже не зможуть занижувати ціни, як це було раніше. Причина криється у переповненому ринку праці. Тих же юристів, наприклад, випускають більше, ніж є попиту. Винницький говорить, що якщо абітурієнт хоче навчатися на перенасиченій спеціальності, він має бути готовий заплатити повну ціну.

Цей крок покликаний усунути ситуацію, коли студенти з невисокими балами потрапляли на контракт, а фактично отримували дотацію від держави через низьку ціну.

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