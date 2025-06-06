Подорожание стоимости обучения в вузе анонсировало Министерство образования и науки Украины, сообщает Politeka.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отметил, что речь идет о существенном подорожании стоимости обучения на ряде популярных специальностей, на которые ежегодно подаются тысячи поступающих.

Он подтвердил, что цена контракта вырастет ориентировочно до 50 тысяч гривен в год. Это значительная разница по сравнению с прошлым годом, когда средняя плата составляла примерно 35–38 тысяч.

Чиновник объясняет это не только инфляцией, но и острой потребностью в повышении зарплат преподавателям, которые до сих пор работают за довольно скромные деньги.

Особенно сильно подорожание стоимости обучения коснется таких специальностей как право, экономика, менеджмент, туризм и журналистика. В 2025 году на них будет действовать новая модель. Расценки для контрактников приравнивают к реальным расходам государства на подготовку бюджетника.

То есть университеты уже не смогут занижать цены, как это было раньше. Причина кроется в переполненном рынке труда. Тех же юристов, например, выпускают больше, чем спроса. Винницкий говорит, что если абитуриент хочет учиться по перенасыщенной специальности, он должен быть готов заплатить полную цену.

Этот шаг призван устранить ситуацию, когда студенты с невысокими баллами попадали на контракт, а фактически получали дотацию от государства из-за низкой цены.

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