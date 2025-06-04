У Львові дедалі більше компаній пропонують роботу для пенсіонерів, які не хочуть сидіти вдома та шукають пропозиції із гідною оплатою.

Робота для пенсіонерів у Львові перестала бути рідкістю і передбачає велику кількість напрямків, повідомляє Politeka.

Як свідчить сайт Work.ua, є вакансії, що цілком підходять для тих, хто звик до фізичної активності. Наприклад, склад потребує комплектувальників і вантажників. Тут важливо бути витривалим і пунктуальним.

Завдання полягає у збиранні замовлень, розвантаженні товару і дотриманні порядку на складі. За це компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну оплату й премії. Саме така робота для пенсіонерів у Львові може приносити від 27 до 33 тисяч на місяць.

Якщо душа лежить до кухні, у місті є вакансії на пекарнях. Навчать навіть тих, хто не мав справ із випічкою. Головне — бажання. Із приємного: безкоштовні обіди, регулярне підвищення зарплати, знижки на спортзал і навіть корпоративи. У такому середовищі легко забути про вік і знову відчути себе в команді.

А для тих, хто звик до спілкування і має досвід у продажах, варто звернути увагу на оголошення, де шукають менеджера з розвитку меблевої компанії. Тут потрібна людина, яка вміє вести перемовини, домовлятися, працювати з великими замовниками. Платити обіцяють від 25 000 до 74 900.

Як бачимо, робота для пенсіонерів у Львові не обмежується лише фізичною працею, тут є місце і для розумової. А це в свою чергу дає можливість отримувати непогані гроші навіть за умови, що здоров'я вже підводить.

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