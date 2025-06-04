Во Львове все больше компаний предлагает работу для пенсионеров, которые не хотят сидеть дома и ищут предложения с достойной оплатой.

Работа для пенсионеров во Львове перестала быть редкостью и предусматривает множество направлений, сообщает Politeka.

Как свидетельствует сайт Work.ua, есть вакансии, которые полностью подходят для тех, кто привык к физической активности. Например, склад нуждается в комплектующих и грузчиках. Здесь важно быть выносливым и пунктуальным.

Задача состоит в сборе заказов, разгрузке товара и соблюдении порядка на складе. За это компания предлагает официальное трудоустройство, стабильную оплату и премии. Именно такая работа для пенсионеров может приносить от 27 до 33 тысяч в месяц.

Если душа лежит на кухне, в городе есть вакансии на пекарнях. Учат даже тех, кто не имел дел с выпечкой. Главное – желание. Из приятного: бесплатные обеды, регулярное повышение зарплаты, скидки на спортзал и даже корпоративы. В такой среде легко забыть о возрасте и снова почувствовать себя в команде.

А для тех, кто привык к общению и имеет опыт продаж, стоит обратить внимание на объявления, где ищут менеджера по развитию мебельной компании. Здесь нужен человек, умеющий вести переговоры, договариваться, работать с крупными заказчиками. Платить обещают от 25000 до 74900.

Как видим, работа для пенсионеров во Львове не ограничивается только физическим трудом, здесь есть место и для умственной. А это в свою очередь позволяет получать неплохие деньги даже при условии, что здоровье уже подводит.

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