Це рішення сприятиме більш прозорому та збалансованому підходу до формування підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області в складних умовах воєнного часу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області може відбутися через нові пропозиції уряду щодо регулювання вартості водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій ініціювало проект ухвали, який пропонує зберегти ціни на рівні станом на 24 лютого 2022 року. Цей документ вже опубліковано на сайті Федерації профспілок України для громадського обговорення.

Згідно з проектом, органам місцевого самоврядування рекомендується не підвищувати ціни для населення, а різницю між фактичними та економічно обґрунтованими тарифами компенсувати з місцевих бюджетів.

Водночас відсутність таких компенсацій може призвести до збитковості підприємств водопостачання, що негативно вплине на якість і безперервність послуг.

Проект також передбачає можливість призупинення інвестиційних програм для підприємств, що працюють у зонах бойових дій або тимчасово окупованих територіях, щоб спрямувати кошти на стабільну роботу.

Наразі мораторій на підвищення цін діє лише для газу, теплопостачання та гарячої води, а на воду та каналізацію — ні. Тому запропоновані зміни мають на меті врегулювати цю «сіру зону» в тарифній політиці.

До ухвалення змін остаточне рішення про розцінки залишається за НКРЕКУ та місцевими органами влади.