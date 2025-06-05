Это решение будет способствовать более прозрачному и сбалансированному подходу к формированию повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области в сложных условиях военного времени.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может произойти из-за новых предложений правительства по регулированию стоимости водоснабжения и водоотвода, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий инициировало проект определения, который предлагает сохранить цены на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года. Этот документ уже опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины для общественного обсуждения.

Согласно проекту органам местного самоуправления рекомендуется не повышать цены для населения, а разницу между фактическими и экономически обоснованными тарифами компенсировать из местных бюджетов.

В то же время, отсутствие таких компенсаций может привести к убыточности предприятий водоснабжения, что негативно повлияет на качество и непрерывность услуг.

Проект также предусматривает возможность приостановки инвестиционных программ для предприятий, работающих в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях, чтобы направить средства на стабильную работу.

Пока мораторий на повышение цен действует только для газа, теплоснабжения и горячей воды, а на воду и канализацию — нет.

До принятия изменений окончательное решение о расценках остается за НКРЭК и местными органами власти.