Населення може зіткнутися з підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові найближчим часом.

У Кабміні готують рішення щодо підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові, зокрема на централізоване водопостачання, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України пропонує внести зміни до урядових рекомендацій, що може призвести до зростання вартості послуг для населення.

Проєкт постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України, пропонує залишити тарифи на рівні станом на 24 лютого 2022 року.

При цьому можливе відшкодування різниці цін компаніям з місцевих бюджетів. Водночас, у пояснювальній записці зазначено, що зміни можуть спричинити підвищення вартості водопостачання і водовідведення, що негативно вплине на споживачів.

Рішення про встановлення розцінок належать виключно Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг або місцевій владі. Зауважимо, що мораторій на підвищення тарифів не поширюється на централізоване водопостачання.

Отже, населення може зіткнутися з підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові найближчим часом, що потребує уваги і відповідних заходів від місцевої влади.