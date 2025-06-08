Население может столкнуться с повышением тарифов на коммунальные услуги в Харькове в ближайшее время.

В Кабмине готовят решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Харькове, в том числе на централизованное водоснабжение, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в правительственные рекомендации, что может привести к росту стоимости услуг для населения.

Проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, предлагает оставить тарифы на уровне на 24 февраля 2022 года.

При этом возможно возмещение разницы цен компаниям местных бюджетов. В то же время, в пояснительной записке указано, что изменения могут повлечь за собой повышение стоимости водоснабжения и водоотвода, что негативно повлияет на потребителей.

Решения об установлении расценок принадлежат исключительно Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг или местным властям. Заметим, что мораторий на повышение тарифов не распространяется на централизованное водоснабжение.

Следовательно, население может столкнуться с повышением тарифов на коммунальные услуги в Харькове в ближайшее время, что требует внимания и соответствующих мер от местных властей.