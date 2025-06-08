Продаж квартир в Харкові на вторинному ринку відзначається середніми цінами близько 22 000 доларів за 1-кімнатну квартиру, що відповідає загальноукраїнським тенденціям, повідомляє Politeka.
Харків посідає міцні позиції серед міст з доступним житлом поряд із Запоріжжям, Миколаєвом та Сумами.
Прикладом є пропозиція в ЖК Миру-3, 270: двокімнатна з площею 74 м² на 8-му поверсі з вільним плануванням і документами від забудовника. Вартість — 25 000 доларів, комісія 5%.
Також у Слобідському районі на проспекті Байрона, 167-Б продається однокімнатне помешкання з ремонтом та оновленими комунікаціями за 150 000 доларів. Вона підходить для молодої сім’ї, розташована у безпечному районі з розвиненою інфраструктурою.
Однак, є і значно дорожчі варіанти, як от трьохкімнатна - в ЖК «Пролісок» на Героїв Харкова, 162 — з євроремонтом, італійськими меблями, автономним опаленням і системами вентиляції. Загальна площа — 95 м², ціна — 150 000 доларів.
Ріелтори відзначають, що попит на житло з якісним ремонтом та зручною інфраструктурою залишається стабільно високим. Продаж квартир в Харкові в преміум-сегменті відкриває хороші можливості для інвестицій та комфортного життя.
Цей сегмент ринку приваблює як молоді сім’ї, так і інвесторів, які шукають вигідні пропозиції в динамічному місті.
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