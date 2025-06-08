Примером является предложение в ЖК Мира-3, 270: двухкомнатная с площадью 74 м² на 8-м этаже со свободной планировкой и документами от застройщика. Стоимость – 25 000 долларов, комиссия 5%.

Также в Слободском районе на проспекте Байрона, 167-Б продается однокомнатная недвижимость с ремонтом и обновленными коммуникациями за 150 000 долларов. Она подходит для молодой семьи, расположенной в безопасном районе с развитой инфраструктурой.

Однако, есть и гораздо более дорогие варианты, как вот трехкомнатная – в ЖК «Подснежник» на Героев Харькова, 162 — с евроремонтом, итальянской мебелью, автономным отоплением и системами вентиляции. Общая площадь – 95 м², цена – 150 000 долларов.

Риэлторы отмечают, что спрос на жилье с качественным ремонтом и удобной инфраструктурой остается стабильно высоким. Продажа квартир в Харькове в премиум-сегменте открывает хорошие возможности для инвестиций и комфортной жизни.