Продажа квартир в Харькове на вторичном рынке отмечается средними ценами около 22 000 долларов за 1-комнатную квартиру, соответствующую общеукраинским тенденциям, сообщает Politeka.
Харьков занимает прочные позиции среди городов с доступным жильем рядом с Запорожьем, Николаевом и Сумами.
Примером является предложение в ЖК Мира-3, 270: двухкомнатная с площадью 74 м² на 8-м этаже со свободной планировкой и документами от застройщика. Стоимость – 25 000 долларов, комиссия 5%.
Также в Слободском районе на проспекте Байрона, 167-Б продается однокомнатная недвижимость с ремонтом и обновленными коммуникациями за 150 000 долларов. Она подходит для молодой семьи, расположенной в безопасном районе с развитой инфраструктурой.
Однако, есть и гораздо более дорогие варианты, как вот трехкомнатная – в ЖК «Подснежник» на Героев Харькова, 162 — с евроремонтом, итальянской мебелью, автономным отоплением и системами вентиляции. Общая площадь – 95 м², цена – 150 000 долларов.
Риэлторы отмечают, что спрос на жилье с качественным ремонтом и удобной инфраструктурой остается стабильно высоким. Продажа квартир в Харькове в премиум-сегменте открывает хорошие возможности для инвестиций и комфортной жизни.
Этот сегмент рынка привлекает как молодые семьи, так и инвесторов, ищущих выгодные предложения в динамичном городе.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.
Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.