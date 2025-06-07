Робота для пенсіонерів в Одесі дає змогу літнім людям, які вийшли на заслужений відпочинок, заробляти гарні гроші та залишатись активними.

Робота для пенсіонерів в Одесі є у найрізноманітніших напрямках та професіях, повідомляє Politeka.

Одна з цікавих вакансій на work.ua — менеджер з розвитку салонного бізнесу. Компанія шукає людину, яка зможе налагоджувати зв'язки з салонами краси, знайомити їх з продукцією та організовувати зустрічі і майстер-класи.

Ця робота для пенсіонерів в Одесі передбачає виїзди по місту, ведення клієнтської бази і спілкування з партнерами. Головний офіс знаходиться в центрі. Навіть якщо ви не працювали в б'юті-індустрії раніше, компанія забезпечує навчання та підтримку. Зарплата залежить від результатів, є ставка, відсотки та бонуси. Пропонують від 20 до 50 тисяч.

Ще один варіант — бухгалтер. Якщо ви колись вели облік ФОПів, працювали з 1С і вмієте здавати звітність, це ідеальна робота для пенсіонерів в Одесі. Графік стабільний, повний день з понеділка по п’ятницю. Пропонують офіційне оформлення та дотримання трудового законодавства.

В обов’язках є складання звітів, контроль податків, спілкування з клієнт-банком і дотримання касової дисципліни. Платити обіцяють 25 тисяч.

Для тих, хто звик працювати руками, хорошою нагодою може стати вакансія зварювальника. Підприємство, що виготовляє елеваторне обладнання, шукає спеціаліста з досвідом. Тут потрібна вправність, знання технічної документації і акуратність.

Взамін роботодавець пропонує комфортні умови, стабільне навантаження на рік уперед, повне забезпечення інструментами і регулярну оплату. Цех обладнаний всім необхідним, є душ, роздягальня, місце для відпочинку. Щодо зарплати, то тут вона коливається від 30 до 50 000.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Одесі: названо вакансії, де готові платити від 50 тисяч гривень

Також Politeka писала, Компенсації від влади отримають ще більше українців: деталі нового рішення.

Як повідомляла Politeka, Ціни від 12 тисяч гривень: в Україні копійки віддають нерухомість у тихих областях.