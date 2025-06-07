Работа для пенсионеров в Одессе позволяет пожилым людям, вышедшим на заслуженный отдых, зарабатывать хорошие деньги и оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Одессе находится в самых разных направлениях и профессиях, сообщает Politeka.

Одна из интересных вакансий на work.ua – менеджер по развитию салонного бизнеса. Компания ищет человека, который сможет налаживать связи с салонами красоты, знакомить их с продукцией и организовывать встречи и мастер-классы.

Эта работа для пенсионеров в Одессе предполагает выезды по городу, ведение клиентской базы и общение с партнерами. Главный офис находится в центре. Даже если вы не работали в бьюти-индустрии раньше, компания обеспечивает обучение и поддержку. Зарплата зависит от результатов, есть ставка, проценты и бонусы. Предлагают от 20 до 50 тысяч.

Еще один вариант – бухгалтер. Если вы вели учет ФЛПов, работали с 1С и умеете сдавать отчетность, это идеальная работа для пенсионеров в Одессе. График стабилен, полный день с понедельника по пятницу. Предлагают официальное оформление и соблюдение трудового законодательства.

В обязанностях есть составление отчетов, контроль налогов, общение с клиент-банком и соблюдение кассовой дисциплины. Платить обещают 25 тысяч.

Для привыкших работать руками хорошей возможностью может стать вакансия сварщика. Предприятие, производящее элеваторное оборудование, ищет специалиста с опытом. Здесь нужна сноровка, знание технической документации и аккуратность.

Взамен работодатель предлагает комфортные условия, стабильную нагрузку на год вперед, полное обеспечение инструментами и регулярную оплату. Цех оборудован всем необходимым, есть душ, раздевалка, место отдыха. Что касается зарплаты, то здесь она колеблется от 30 до 50 тысяч.

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