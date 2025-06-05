Продаж квартир в Києві охоплює як сучасні ЖК, так і історичну нерухомість, задовольняючи найвибагливіші запити покупців.

Продаж квартир в Києві виходить на новий рівень, адже за останній час кількість доступних недорогих квартир помітно скоротилася, повідомляє Politeka.

За даними ЛУН, з майже 31,5 тисячі оголошень лише трохи більше 7 тисяч – це житло вартістю до $70 тисяч.

Наприклад, на Троєщині можна знайти однокімнатну - з радянським ремонтом за $32 тисячі, на Голосіївському районі – новобудову за 54 000 доларів США, а на Осокорках – трикімнатну домівку за $ 69 000 доларів США.

Ріелтори відзначають, що власники недорогого житла часто відкладають продаж, очікуючи подальшого зростання цін. Натомість у сегменті дорожчого житла ЛУН зафіксував невелике зниження цін у багатьох пропозиціях.

Так, на проспекті Лобановського, 4-А, у ЖК «Олександрівський» пропонується 1-кімнатна - площею 62 м² за $90 000. Євроремонт, кухня-студія, вмонтована техніка та паркінг-бомбосховище під будинком — усе для комфортного життя без комісії.

На Печерську, в ЖК Delmar (вул. Андрія Верхогляда, 14-А), розташоване просторе 1-кімнатне помешкання з дизайнерським ремонтом, гідромасажною ванною та системою аварійного живлення. Вартість — $159 900, комісія — 4%. До метро 10 хвилин пішки, у будинку підземний паркінг і генератор.

Для поціновувачів історичної архітектури — 3-кімнатна квартира на Володимирській, 81-А. Розташована у царському будинку з терасою, стелями 3,9 м і авторським дизайном, вона підійде як для життя, так і для бізнесу. Площа — 106 м², ціна — $170 000, без комісії.

Продаж квартир в Києві охоплює як сучасні ЖК, так і історичну нерухомість, задовольняючи найвибагливіші запити покупців.

Обираючи для себе житло ви інвестуєте не лише в нерухомість, а й у комфортний стиль життя з доступом до найкращих міських можливостей.

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