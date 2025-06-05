Продажа квартир в Киеве охватывает как современные ЖК, так и историческую недвижимость, удовлетворяя самые взыскательные запросы покупателей.

Продажа квартир в Киеве выходит на новый уровень, ведь за последнее время количество доступных недорогих квартир заметно сократилось, сообщает Politeka.

По данным ЛУН, из почти 31,5 тысяч объявлений всего чуть более 7 тысяч – это жилье стоимостью до $70 тысяч.

Например, на Троещине можно найти однокомнатный - с советским ремонтом за $32 тысячи, в Голосеевском районе – новостройку за 54 000 долларов США, а на Осокорках – трехкомнатный дом за $69 000 долларов США.

Риэлторы отмечают, что собственники недорогого жилья часто откладывают продажу, ожидая дальнейшего роста цен. В сегменте более дорогого жилья ЛУН зафиксировал небольшое снижение цен во многих предложениях.

Так, на проспекте Лобановского, 4-А, в ЖК «Александровский» предлагается 1-комнатная – площадью 62 м² за $90 000. Евроремонт, кухня-студия, встроенная техника и паркинг-бомбоубежище под домом – все для комфортной жизни без комиссии.

На Печерске , в ЖК Delmar (ул. Андрея Верхосмотра, 14-А), расположен просторный 1-комнатный дом с дизайнерским ремонтом, гидромассажной ванной и системой аварийного питания. Стоимость – $159 900, комиссия – 4%. До метро 10 минут пешком, в доме подземный паркинг и генератор.

Для ценителей исторической архитектуры – 3-комнатная квартира на Владимирской, 81-А. Расположенный в царском доме с террасой, потолками 3,9 м и авторским дизайном, он подойдет как для жизни, так и для бизнеса. Площадь – 106 м², цена – $170 000, без комиссии.

Продажа квартир в Киеве охватывает как современные ЖК, так и историческую недвижимость, удовлетворяя самые взыскательные запросы покупателей.

Выбирая себе жилье вы инвестируете не только в недвижимость, но и в комфортный образ жизни с доступом к лучшим городским возможностям.

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Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.