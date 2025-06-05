Робота для пенсіонерів у Дніпрі, попри всі міфи, є і роботодавці все частіше обирають кандидатів з життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає варіанти на будь-який смак: від фізичної праці до розумвої, повідомляє Politeka.

На одному з логістичних складів міста, що розташований на лівому березі, відкрито вакансію комплектувальника. Ця робота для пенсіонерів у Дніпрі полягає в сортуванні та навантаженні товарів, а це і алкоголь, і побутова хімія, і косметика.

Графік гнучкий, передбачені як денні, так і нічні зміни. Така робота для пенсіонерів у Дніпрі потребує уважності, швидкої реакції і витривалості. Оплата від 21 до 28 000 гривень. Підтримка в колективі є, головне не боятися братись до справи.

Інший напрям — технічний. Підприємство QPart шукає спеціалістів, які розуміються на електроніці. Тут потрібна людина, що зможе ремонтувати токарні та фрезерні верстати, працювати з електроприводами та читати схеми. Зарплата пропонується до 45 000. П’ятиденний тиждень, нормований день.

Ну і класика — продавець-консультант. «LightMaster Group» шукає людину, яка б могло мпілкуватися з клієнтами та допомагати їм у виборі освітлення. Навчання обіцяють на місці, тож досвід не обов'язковий.

Тож не варто списувати себе з рахунків після виходу на заслужений відпочинок. Варіанти завжди є, потрібно просто не боятися пробувати.

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