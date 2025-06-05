Работа для пенсионеров в Днепре, несмотря на все мифы, есть и работодатели все чаще выбирают кандидатов с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает варианты на любой вкус: от физического труда до разумного, сообщает Politeka.

На одном из логистических складов города, расположенном на левом берегу, открыта вакансия комплектующего. Эта работа для пенсионеров в Днепре заключается в сортировке и погрузке товаров, а это и алкоголь, и бытовая химия, и косметика.

График гибок, предусмотренные как дневные, так и ночные смены. Такая работа для пенсионеров в Днепре нуждается в внимательности, быстрой реакции и выносливости. Оплата от 21 до 28000 гривен. Поддержка в коллективе есть, главное не бояться приступать к делу.

Другое направление – техническое. Предприятие QPart ищет специалистов, которые разбираются в электронике. Здесь необходим человек, который сможет ремонтировать токарные и фрезерные станки, работать с электроприводами и читать схемы. Зарплата предлагается до 45 000. Пятидневная неделя, нормированный день.

Ну и классика – продавец-консультант. «LightMaster Group» ищет человека, который мог бы общаться с клиентами и помогать им в выборе освещения. Обучение обещают на месте, поэтому опыт не обязателен.

Так что не стоит списывать себя со счетов после выхода на заслуженный отдых. Варианты всегда есть, нужно просто не бояться пробовать.

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