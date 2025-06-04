Робота для пенсіонерів у Миколаєві перестає бути винятком, адже роботодавці із задоволенням приймають людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві передбачає велику кількість різних напрямків та професій, повідомляє Politeka.

Серед відкритих варіантів на сайті work.ua є посада вантажника та помічника комірника у компанії «Ugkava». Це постачальник кавового обладнання. В обов’язки входить приймання і комплектація товарів, завантаження, розвантаження, а також ведення обліку.

Все це потребує організованості та відповідальності. Але особливо привабливо, що ця робота для пенсіонерів у Миколаєві не вимагає якихось надзвичайних навичок. Зарплата близько 19 тисяч гривень, бонуси є, умови обіцяють хороші.

Не менш цікаво виглядає пропозиція від OKKO. Тут потрібен товарознавець, і хоча посада більш офісна, вона передбачає чималу відповідальність: облік товарів, контроль якості, інвентаризація. Зарплату обіцяють до 24 000 гривень.

Приємний бонус — безкоштовне медичне страхування, офіційне оформлення, оплачувана відпустка. Якщо маєте досвід у бухгалтерії чи торгівлі, ця робота для пенсіонерів у Миколаєві може стати вдалою знахідкою.

Є й можливість на шиномонтажі. Тут шукають людей на повну або часткову зайнятість, готові навчити новачків і забезпечити всім необхідним. Нове обладнання, гнучкий графік, заробітна плата від 15 до 50 000, залежно від навантаження.

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