Работа для пенсионеров в Николаеве перестает быть исключением, ведь работодатели с удовольствием принимают людей с опытом жизни.

Работа для пенсионеров в Николаеве предусматривает множество различных направлений и профессий, сообщает Politeka.

Среди открытых вариантов на сайте work.ua есть должность грузчика и помощника кладовщика в компании Ugkava. Это поставщик кофейного оборудования. В обязанности входит прием и комплектация товаров, погрузка, разгрузка, а также ведение учета.

Все это требует организованности и ответственности. Но особенно привлекательно, что эта работа для пенсионеров в Николаеве не требует чрезвычайных навыков. Зарплата около 19 тысяч гривен, бонусы есть, условия обещают хорошие.

Не менее интересно смотрится предложение от OKKO. Здесь требуется товаровед, и хотя должность более офисная, она предполагает немалую ответственность: учет товаров, контроль качества, инвентаризация. Зарплату обещают до 24 000 гривен.

Приятный бонус – бесплатное медицинское страхование, официальное оформление, оплачиваемый отпуск. Если у вас есть опыт в бухгалтерии или торговле, эта работа для пенсионеров в Николаеве может стать удачной находкой.

Есть возможность на шиномонтаже. Здесь ищут людей на полную или частичную занятость, готовы научить новичков и обеспечить всем необходимым. Новое оборудование, гибкий график, заработная плата от 15 до 50 000, в зависимости от нагрузки.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа в Одессе: названы вакансии, где готовы платить от 50 тысяч гривен

Также Politeka писала, что компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Как сообщала Politeka, цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.