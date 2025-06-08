Робота для пенсіонерів у Харкові перестала бути винятком і дедалі більше компаній відкрито заявляють, що готові приймати людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює найрізноманітніші напрямки та професії, повідомляє Politeka.

Як демонструють пропозиції на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Харкові передбачає цілком реальні вакансії зі стабільною оплатою, офіційним працевлаштуванням і нормальним графіком.

Наприклад, компанія «Інтерсвіт-продукт» запрошує комплектувальників на склад. Потрібні уважні та відповідальні люди, які готові збирати замовлення, перевіряти якість продукції та допомагати звантажувати товар.

Ця праця не з найлегших, є фізичне навантаження, але нічого надважкого. Зарплата від 19 до 23 000 гривень, а головне, що готові взяти навіть без досвіду та освіти. Для багатьох це гарний варіант почати нову справу у зрілому віці.

Є й більш мобільні варіанти. Компанія «Япіко» шукає кур’єрів із власним авто. Тут пропонують гнучкий графік, гроші на амортизацію, обіди, знижки, комфортні умови. Потрібно мати водійські права, орієнтуватися в місті та знати ПДР. Заробити можна до 32 тисяч.

А от тим, хто шукає стабільність і має профільну освіту, підійде посада головного бухгалтера в науковій установі. Тут важлива обізнаність у бюджетному законодавстві й знання програм типу «Адельгейм». Ця робота для пенсіонерів у Харкові офіційна, графік стандартний, зарплата від 18 400 плюс премії.

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