Работа для пенсионеров в Харькове перестала быть исключением и все больше компаний открыто заявляют, что готовы принимать людей постарше.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает самые разные направления и профессии, сообщает Politeka.

Как показывают предложения на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Харькове предполагает вполне реальные вакансии со стабильной оплатой, официальным трудоустройством и нормальным графиком.

К примеру, компания «Интермир-продукт» приглашает комплектующих на склад. Нужны внимательные и ответственные люди, готовые собирать заказы, проверять качество продукции и помогать сгружать товар.

Этот труд не из самых легких, есть физическая нагрузка, но ничего сверхтяжелого. Зарплата от 19 до 23 000 гривен, а главное, готовы взять даже без опыта и образования. Для многих это хороший вариант начать новое дело в зрелом возрасте.

Есть и более мобильные варианты. Компания «Япико» ищет курьеров по собственному авто. Здесь предлагается гибкий график, деньги на амортизацию, обеды, скидки, комфортные условия. Нужно иметь водительские права, ориентироваться в городе и знать ПДД. Заработать можно до 32 тысяч.

А вот ищущим стабильность и имеющему профильное образование подойдет должность главного бухгалтера в научном учреждении. Здесь важна осведомленность о бюджетном законодательстве и знание программ типа «Адельгейм». Эта работа для пенсионеров в Харькове официальная, график стандартный, зарплата от 18400 плюс премии.

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