Нова система оплати за проїзд демонструє прагнення регіонів до цифрової модернізації транспорту та соціального захисту.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі та Львівській області впроваджується з метою підвищення комфорту користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі вже протягом чотирьох місяців діє муніципальна транспортна картка «Січ», яка дозволяє автоматизувати процес розрахунку та обліку пасажирів. Станом на сьогодні оформлено 377 студентських і 98 пільгових карток.

У найближчий час стартує випуск універсальної версії — «Січ Загальна», яка буде доступна для всіх жителів міста. З її допомогою можна буде сплачувати разові поїздки або оформлювати місячні проїзні. Поповнення картки вже можливе через застосунок EasyPay, а невдовзі у «Запоріжелектротранс» встановлять спеціальні термінали для її видачі.

У Дрогобичі Львівської області з 1 червня впроваджено «Картку жителя громади». Пенсіонери зможуть користуватися нею для здійснення 20 безкоштовних поїздок на місяць, а школярі — безоплатно їздити у будні до вечора. Оформити картку можна в місцевому «Дія Центрі».

Нова система оплати за проїзд демонструє прагнення регіонів до цифрової модернізації транспорту та соціального захисту. Окрім того, це рішення може стати прикладом для інших областей, які тільки планують подібні зміни.

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