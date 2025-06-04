Новая система оплаты за проезд демонстрирует стремление регионов к цифровой модернизации транспорта и социальной защиты.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье и Львовской области осуществляется с целью повышения комфорта пользования общественным транспортом, сообщает Politeka.

В Запорожье уже в течение четырех месяцев действует муниципальная транспортная карточка «Сечь», которая позволяет автоматизировать процесс расчета и учета пассажиров. По состоянию на сегодняшний день оформлено 377 студенческих и 98 льготных карт.

В ближайшее время стартует выпуск универсальной версии – «Сечь Общая», которая будет доступна всем жителям города. С ее помощью можно будет оплачивать разовые поездки или оформлять месячные проездные. Пополнение карты уже возможно через приложение EasyPay, а вскоре в «Запорожэлектротрансе» установят специальные терминалы для ее выдачи.

В Дрогобыче Львовской области с 1 июня внедрена «Карта жителя общины». Пенсионеры смогут пользоваться ею для совершения 20 бесплатных поездок в месяц, а школьники безвозмездно ездить в будни до вечера. Оформить карту можно в местном Действие Центре.

Новая система оплаты за проезд демонстрирует стремление регионов к цифровой модернизации транспорта и социальной защиты. Кроме того, это решение может стать примером для других областей, только планирующих подобные изменения.

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