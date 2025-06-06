Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області впроваджена для зручності пасажирів громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Тепер оплатити проїздний білет можна безготівково через мобільний застосунок «єДніпро», який оновили, щоб приймати картки будь-якого банку України.

Раніше безготівковий розрахунок був можливий лише через ПриватБанк, але з 5 квітня у громадському транспорті міста запроваджують виключно QR-коди через застосунок «єДніпро».

Як зазначив заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, це рішення підвищить доступність і зручність розрахунку за проїзд для всіх пасажирів.

«Головним завданням було розробити систему, що дозволить оплачувати безготівково з будь-якого банку, а не тільки одного монополіста», — додав заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Роман Ростовський.

Для користування застосунком потрібно завантажити «єДніпро» в AppStore або Google Play, зареєструватися за номером телефону, відсканувати QR-код, обрати спосіб оплати — через Google Pay, Apple Pay або банківську картку. Квиток автоматично з’явиться в розділах «Транспорт» і «Документи». В програмі також доступні проїзні на 1, 7 та 30 днів.

Посилання на завантаження застосунку:

App Store

Google Play

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області спрямована на підвищення комфорту пасажирів та прозорість фінансових операцій у транспорті.

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