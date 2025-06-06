Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области введена для удобства пассажиров общественного транспорта, сообщает Politeka.

Теперь оплатить проездной билет можно безналично через мобильное приложение «єДніпро», которое обновили, чтобы принимать карты любого банка Украины.

Ранее безналичный расчет был возможен только через ПриватБанк, но с 5 апреля в общественном транспорте города вводят исключительно QR-коды через приложение «єДніпро».

Как отметил заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков, это решение повысит доступность и удобство расчета за проезд для всех пассажиров.

«Главной задачей было разработать систему, которая позволит безналично оплачивать из любого банка, а не только одного монополиста», — добавил заместитель директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «єДніпро» Роман Ростовский.

Для пользования приложением нужно загрузить «єДніпро» в AppStore или Google Play, зарегистрироваться по телефону, отсканировать QR-код, выбрать способ оплаты — через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. Билет автоматически появится в разделах "Транспорт" и "Документы". В программе также доступны проездные на 1, 7 и 30 дней.

Ссылка на загрузку приложения:

App Store

Google Play

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области направлена ​​на повышение комфорта пассажиров и прозрачность финансовых сделок в транспорте.

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