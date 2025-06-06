Подорожчання продуктів у Київській області торкнулося всіх основних категорій, що відображає загальну динаміку зростання цін.

У червні зафіксовано чергове подорожчання продуктів у Київській області, зокрема основних позицій бакалії, риби та молочної продукції, повідомляє Politeka.

За даними Мінфіну, середня ціна пшона зросла з 24,13 грн до 24,60 за кілограм. Найдешевше пшоно зараз пропонує Metro — 22,90, а найдорожче — Megamarket за 27. У супермаркетах «Сільпо» крупа пшоно «Премія» (800 г) коштує 25,99 гривень.

Вартість на коротку вермішель також підвищилася — з 33,99 грн до 34,49. У Novus ціна за кілограм — 34,49, а у «Сільпо» макарони «Повна Чаша» (700 г) продаються за 22,99.

Найбільше здорожчання зафіксовано на оселедець слабосолоний — із 192,70 гривні до 229,55 за кілограм. У Megamarket його ціна сягає 245,10, у Novus — 214. У «Сільпо» 100 г такого оселедця коштує 18,40, тобто близько 184 за кілограм.

Розцінки на кефір також пішли вгору: кефір «Селянський» 2,5% подорожчав із 60,74 грн до 61,49 за 950 мл. У місцевих магазинах можна знайти кефір «Ферма» 2,5% (840 г) за 53,90.

Також спостерігається незначне подорожчання на маргарин. Вартість маргарину «Олком Вершковий» 72,5% зросла до 35,20 грн за 200 г, у «Сільпо» аналогічний продукт марки «Щедро» (250 г) коштує 43,00 гривні.

Загалом подорожчання продуктів у Київській області торкнулося всіх основних категорій, що відображає загальну динаміку зростання цін на споживчому ринку.

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