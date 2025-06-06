Подорожание продуктов в Киевской области затронуло все основные категории, что отражает общую динамику роста цен.

В июне зафиксировано очередное подорожание продуктов в Киевской области, в том числе основных позиций бакалеи, рыбы и молочной продукции, сообщает Politeka.

По данным Минфина , средняя стоимсоть пшена выросла с 24,13 грн до 24,60 за килограмм. Дешевле пшено сейчас предлагает Metro — 22,90, а самое дорогое — Megamarket за 27. В супермаркетах «Сильпо» крупа пшена «Премия» (800 г) стоит 25,99 гривен.

Стоимость на короткую вермишель также повысилась – с 33,99 грн до 34,49. У Novus цена за килограмм – 34,49, а у «Сильпо» макароны «Полная Чаша» (700 г) продаются за 22,99.

Наибольшее удорожание зафиксировано на селедку слабосоленую — со 192,70 гривны до 229,55 за килограмм. В Megamarket его цена достигает 245,10, у Novus — 214. В «Сильпо» 100 г такой сельди стоит 18,40, то есть около 184 за килограмм.

Расценки на кефир также пошли вверх: кефир «Крестьянский» 2,5% подорожал с 60,74 грн до 61,49 за 950 мл. В местных магазинах можно найти кефир "Ферма" 2,5% (840 г) за 53,90.

Также наблюдается незначительное подорожание на маргарин. Стоимость маргарина "Олком Сливочный" 72,5% выросла до 35,20 грн за 200 г, у "Сильпо" аналогичный продукт марки "Щедро" (250 г) стоит 43,00 гривны.

В целом подорожание продуктов в Киевской области затронуло все основные категории, что отражает общую динамику роста цен на потребительском рынке.

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