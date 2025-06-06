Проблема у тому, що без детального річного аналізу споживач не може перевірити, чи правильно нараховані платежі за тепло влітку у Запоріжжі.

Платежі за тепло влітку у Запоріжжі викликають все більше запитань у споживачів, особливо у тих, хто потрапив під дію двоставкових тарифів, повідомляє Politeka.

Попри завершення опалювального сезону, мешканці й далі отримують рахунки за опалення. Така схема передбачає сплату за тепло цілий рік: частково взимку — за спожите, і частково влітку — як умовну абонплату.

Як пояснив експерт з ЖКГ Олег Попенко, сама система не є новою — подібна модель діє в багатьох європейських країнах. Вона дозволяє рівномірно розподілити витрати протягом року. Проте в Україні ця практика часто використовується непрозоро, а комунальні підприємства фактично зловживають складністю тарифу.

На прикладі Харкова у 2023 році Попенко навів ситуацію, коли тисячі людей отримали завищені платіжки через заплутані схеми. Таке може повторитися і в інших містах, зокрема у Запоріжжі, де мешканці все частіше скаржаться на незрозумілі суми в рахунках за літній період.

Проблема у тому, що без детального річного аналізу споживач не може перевірити, чи правильно нараховані платежі за тепло влітку у Запоріжжі. А постачальники цим активно користуються, часто прикриваючись законними, але заплутаними механізмами.

Експерт радить вимагати деталізовані розрахунки, особливо за умов двоставкового тарифу, і закликає створити реальний орган захисту прав споживачів у сфері ЖКГ.

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