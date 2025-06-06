Проблема в том, что без подробного годового анализа потребитель не может проверить, правильно ли начислены платежи за тепло летом в Запорожье.

Платежи за тепло летом в Запорожье вызывают все больше вопросов у потребителей, особенно у попавших под действие двухставочных тарифов, сообщает Politeka.

Несмотря на завершение отопительного сезона, жители продолжают получать счета за отопление. Такая схема предусматривает оплату за тепло круглый год: частично зимой – за потребленное, и частично летом – как условную абонплату.

Как пояснил эксперт по ЖКХ Олег Попенко, сама система не новая — подобная модель действует во многих европейских странах. Она позволяет равномерно распределить расходы за год. Тем не менее, в Украине эта практика часто используется непрозрачно, а коммунальные предприятия фактически злоупотребляют сложностью тарифа.

На примере Харькова в 2023 году Попенко привел ситуацию, когда тысячи человек получили завышенные платежи из-за запутанных схем. Такое может повториться и в других городах, в частности, в Запорожье, где жители все чаще жалуются на непонятные суммы в счетах за летний период.

Проблема в том, что без подробного годового анализа потребитель не может проверить, правильно ли начислены платежи за тепло летом в Запорожье. А поставщики этим активно пользуются, часто прикрываясь законными, но запутанными механизмами.

Эксперт советует требовать детализированные расчеты, особенно при двухставочном тарифе, и призывает создать реальный орган защиты прав потребителей в сфере ЖКХ.

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