Підвищення тарифів на газ у Дніпрі поки що не зафіксовано, проте загальна тенденція на ринку свідчить про зростання цін, особливо в сегменті короткострокових тарифних пропозицій, повідомляє Politeka.

У червні 2025 року Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що обслуговує понад 98% побутових споживачів, зберігає вартість газу на рівні 7,96 грн за кубометр. Ця ціна актуальний і для споживачів у місті, які користуються річними контрактами. Водночас деякі постачальники вже підвищили місячні ціни: зокрема, «Львівенергозбут» встановив ціну на рівні 25,00 грн за кубометр.

Загалом річні тарифи коливаються від 7,799 грн («Енерджі Трейд Груп») до 9,99 грн («Ритейл Сервіс»), а місячні — від 8,46 до 25,00 гривень за кубометр.

Як і по всій країні, більшість споживачів у Дніпрі обирають фіксовані річні тарифи, які діятимуть до 30 квітня 2026 року. Важливо, що постачальники не можуть в односторонньому порядку змінювати контракт із річного на місячний, що забезпечує певну цінову стабільність.

Попри відсутність офіційного підвищення тарифів на газ у Дніпрі, експерти радять мешканцям уважно слідкувати за змінами на ринку та умовами договорів із постачальниками. З настанням опалювального сезону ситуація може зазнати суттєвих коливань.

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