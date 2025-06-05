Повышение тарифов на газ в Днепре пока не зафиксировано, однако общая тенденция на рынке свидетельствует о росте цен, особенно в сегменте краткосрочных тарифных предложений, сообщает Politeka.

В июне 2025 года Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины», обслуживающая более 98% бытовых потребителей, сохраняет стоимость газа на уровне 7,96 грн за кубометр. Эта цена актуальна и для потребителей в городе, которые пользуются годовыми контрактами. В то же время, некоторые поставщики уже повысили месячные цены: в частности, «Львовэнергосбыт» установил цену на уровне 25,00 грн за кубометр.

В целом годовые тарифы колеблются от 7,799 грн (Энерджи Трейд Групп) до 9,99 грн (Ритейл Сервис), а месячные — от 8,46 до 25,00 гривен за кубометр.

Как и по всей стране, большинство потребителей в Днепре выбирают фиксированные годовые цены, которые будут действовать до 30 апреля 2026 года. Важно, что поставщики не могут в одностороннем порядке изменять контракт с годового на месячный, что обеспечивает определенную ценовую стабильность.

Несмотря на отсутствие официального повышения тарифов на газ в Днепре, эксперты советуют жителям внимательно следить за изменениями рынка и условиями договоров с поставщиками. С наступлением отопительного сезона ситуация может испытать существенные колебания.

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