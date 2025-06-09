Підвищення тарифів на газ у Харкові поки не зафіксовано, однак ситуація на ринку демонструє загальну тенденцію до зростання цін, особливо в межах короткострокових пропозицій.

У червні 2025 року розцінки Газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка забезпечує понад 98% побутових споживачів, залишається стабільним — 7,96 грн за кубометр. Такий рівень вартості актуальний і для харків’ян, які користуються річним контрактом. Разом із тим, деякі постачальники вже підвищили свої місячні ціни, зокрема "Львівенергозбут" — до 25,00 грн за кубометр.

Загалом річні тарифні плани варіюються від 7,799 грн ("Енерджі Трейд Груп") до 9,99 гривень ("Ритейл Сервіс"), а місячні — від 8,46 до 25,00 грн.

У Харкові, як і по всій Україні, більшість споживачів продовжують користуватися річними фіксованими тарифами, що діятимуть до 30 квітня 2026 року. Постачальники не мають права в односторонньому порядку переводити побутових клієнтів на місячні ціни, що дає певну стабільність.

Попри відсутність офіційного підвищення тарифів на газ у Харкові, експерти закликають громадян уважно відстежувати ринкову динаміку та умови своїх постачальників.

Фахівці застерігають: із настанням опалювального сезону ситуація на ринку газу може істотно змінитися.

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